Новый променад для набережной

В Перми продолжаются ремонтные работы на набережной Камы. Капитальный ремонт участка набережной от спуска с Кафедральной площади до Коммунального моста ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядная организация демонтировала старое покрытие и подготовила щебеночное основание для обновленного променада.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, сейчас на объекте ведется монтаж водоотводных лотков и подготовка к устройству верхнего слоя основания из железобетонных плит, на которые в дальнейшем будет смонтировано верхнее гранитное покрытие. Параллельно идет обустройство основания лестниц на пешеходном переходе и подготовка их к облицовке.

В этом году будет заменено покрытие променада на участке от спуска с Кафедральной площади до Коммунального моста, приведен в порядок пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудованы восемь смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы. Завершить работы подрядчик должен не позднее 30 ноября 2017 года.

Эти работы стали логичным продолжением реконструкции набережной. Обновленная часть набережной от причала № 9 до спуска с Соборной площади стала местом притяжения пермяков и гостей города, здесь кипит культурная жизнь. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова был разработан новый проект «Суббота на набережной», предполагающий проведение мероприятий для взрослых и детей. Проект уже полюбился горожанам, тысячи пермяков с семьями и друзьями проводят выходные, участвуют в разных конкурсах, играх, занимаются спортом.

Задачу по созданию комфортной городской среды в Перми ставит врио губернатора Максим Решетников. В этом году также стартует масштабный ремонт сквера имени Розалии Землячки, который завершится в следующем году. А в микрорайоне Заостровка уже открыт новый сквер по улице Маяковского, 48, который радует местных жителей.