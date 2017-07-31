Владельцев сельхозугодий обязали осваивать земли

В отношении жителей с. Новозалесново возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ «Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом» за неиспользование участков, общей площадью 30,25 га, для ведения сельскохозяйственного производства.

Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки, по итогам которой установлено, что по всей площади участки зарастают деревьями – березой, елью, сосной высотой от 2 м, возрастом более 3 лет, на них присутствует сорная растительность нынешнего вегетационного периода, с преобладанием сорной (осот розовый, костер обыкновенный и др.), признаки обработки почвы, проведения работ по сенокошению, выпасу скота, ведению иной деятельности, связанной с сельскохозяйственным производствам отсутствуют.

По результатам проверки нарушителям выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.