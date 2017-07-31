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Владельцев сельхозугодий обязали осваивать земли →

В белорусском мясе нашли антибиотики

мясо

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю, на основании письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-КС-7/13869 от 10.07.2017 доводит до сведения заинтересованных организаций, что в связи с повторными выявлениями наличия антибиотиков Россельхознадзор с 11 июля 2017 вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями:

- Филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (Гродненская область) – повторное выявление в мясе птицы наличия остатков тилмикозина, энрофлоксацина, а также ципрофлоксацина;

- ОАО «Александрийское» (Могилевская область) – повторное выявление в мясе птицы наличия остатков энрофлоксацина;

- ОАО «Молочный мир» (Гродненская область) – повторное выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина.

В связи с этим обеспечен контроль за недопущением ввоза продукции указанного предприятия на территорию Российской Федерации.

В случае поступления в Российскую Федерацию из Белоруссии продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.    

Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями Республики Беларусь:

ОАО «Агрокомбинат «Заря»;

ОАО «Барановичское РАЙПО»;

РУП  «Белоруснефть-Особино»;

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»;

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал;

ОАО «Молочные горки»;

ОАО «Рогачевский МКК»;

ОАО «Бабушкина крынка»;

ОАО «Савушкин продукт»;

ОАО «Солигорская птицефабрика»;

ОАО «Смолевичи Бройлер».

Одновременно в частичное изменение указания Россельхознадзора от 06.02.2017 № ФС-НВ-7/2160 сообщает, что с 11.07.2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции предприятия СЗАО «Серволюкс» Филиал «Серволюкс Агро».

Метки: в России, Экономика, В мире

Опубликовано: 31.07.2017 в 11:31 в рубрике - Новости T7-inform

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