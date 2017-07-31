В белорусском мясе нашли антибиотики
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю, на основании письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-КС-7/13869 от 10.07.2017 доводит до сведения заинтересованных организаций, что в связи с повторными выявлениями наличия антибиотиков Россельхознадзор с 11 июля 2017 вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями:
- Филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (Гродненская область) – повторное выявление в мясе птицы наличия остатков тилмикозина, энрофлоксацина, а также ципрофлоксацина;
- ОАО «Александрийское» (Могилевская область) – повторное выявление в мясе птицы наличия остатков энрофлоксацина;
- ОАО «Молочный мир» (Гродненская область) – повторное выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина.
В связи с этим обеспечен контроль за недопущением ввоза продукции указанного предприятия на территорию Российской Федерации.
В случае поступления в Российскую Федерацию из Белоруссии продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями Республики Беларусь:
ОАО «Агрокомбинат «Заря»;
ОАО «Барановичское РАЙПО»;
РУП «Белоруснефть-Особино»;
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»;
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал;
ОАО «Молочные горки»;
ОАО «Рогачевский МКК»;
ОАО «Бабушкина крынка»;
ОАО «Савушкин продукт»;
ОАО «Солигорская птицефабрика»;
ОАО «Смолевичи Бройлер».
Одновременно в частичное изменение указания Россельхознадзора от 06.02.2017 № ФС-НВ-7/2160 сообщает, что с 11.07.2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции предприятия СЗАО «Серволюкс» Филиал «Серволюкс Агро».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Запрет на экзотику
Крайизбирком открывает «горячую линию»
ФАС России выдало предписание о пересмотре тарифов в Чайковском
Россельхознадзор выявил нарушения в работе гипермаркета «Лента»
21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства
Жители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживания
Краевая избирательная комиссия запустила мобильное приложение «Мои выборы»
Сделано в Перми: рулонный газон
Пермский марафон: льгота на пробежку
В Пермском крае организован общественный контроль за выборами
Добавить комментарий: