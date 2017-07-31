Запрет на экзотику
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на основании письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-КС-7/13752 от 07.07.2017 доводит до сведения заинтересованных организаций, что по результатам выезда делегации Россельхознадзора в Республику Узбекистан и подтверждения фактов незаконной отгрузки экзотических животных из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию до особого указания Россельхознадзор с 7 июля 2017 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Республики Узбекистан экзотических животных и птиц, за исключением животных-компаньонов, перевозимых владельцами в некоммерческих целях, а также цирковых животных, временно ввозимых в Российскую Федерацию.
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