Крайизбирком открывает «горячую линию»
Избирательная комиссия Пермского края совместно с Общественной палатой открыла "Горячую линию" связи с избирателями для обращений граждан по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
"Горячая линия" связи будет доступна до 22 сентября включительно по телефону: 8 (800) 301-41-21. Звонок бесплатный.Часы работы: 09:00 – 18:00 по будням; 10:00 – 15:00 – в выходные, в день голосования – круглосуточно.
Участники избирательного процесса: избиратели, кандидаты, представители СМИ, наблюдатели, члены избирательных комиссий – смогут получить разъяснения по вопросам избирательного законодательства, по особенностям организации и проведения дня голосования 10 сентября 2017 года. Кроме того, по телефону "горячей линии" можно будет сообщить о фактах нарушений избирательных прав граждан.
На вопросы избирателей ответят члены и сотрудники аппаратов Избирательной комиссии и Общественной палаты Пермского края.
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