ФАС России выдало предписание о пересмотре тарифов в Чайковском
По итогам внеплановой проверки Региональной службы по тарифам Пермского края, ФАС России выдало предписание об устранении нарушений при установлении тарифов для теплоснабжающего предприятия ООО "ИнвестСпецПром" в Чайковском районе.
Проверка показала, что в экспертном заключении об установлении цен на тарифы, предоставленным РСТ Пермского края, отсутствовал должный анализ и обоснования по статьям затрат регулируемой организации.
Региональной службе по тарифам Пермского края выдано предписание об устранении нарушений в срок до 31 августа 2017 года. К этому времени регулирующему органу необходимо провести перерасчет операционных расходов ООО "ИнвестСпецПром" в соответствии с методическими указаниями. Помимо этого регулирующий орган также должен пересмотреть объем средств, в который входят, в том числе, затраты на выплату налогов и аренду сетей.
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