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Россельхознадзоре выявил нарушения в работе гипермаркета «Лента»

При проведении внеплановой выездной проверки госинспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю было выявлено, что специалист по приемку ООО "Лента" г. Перми допустил к обороту (хранению и реализации) без ветеринарных сопроводительных документов продукцию животного происхождения из мяса птицы, производства АО "Пермский мясокомбинат" (грудка куриная), чем нарушил требования п. 2 и п. 3 "Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов".За указанное нарушение Управлением назначено административное наказание в виде штрафа 500 рублей.

Метки: в Перми

Опубликовано: 27.07.2017 в 09:20 в рубрике - Новости T7-inform

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