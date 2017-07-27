Россельхознадзоре выявил нарушения в работе гипермаркета «Лента»

При проведении внеплановой выездной проверки госинспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю было выявлено, что специалист по приемку ООО "Лента" г. Перми допустил к обороту (хранению и реализации) без ветеринарных сопроводительных документов продукцию животного происхождения из мяса птицы, производства АО "Пермский мясокомбинат" (грудка куриная), чем нарушил требования п. 2 и п. 3 "Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов".За указанное нарушение Управлением назначено административное наказание в виде штрафа 500 рублей.