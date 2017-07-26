21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства
Антимонопольное ведомство проверило действия администраций 21 муниципального образования, которые направили свои предложения об установлении тарифов на холодное водоснабжение в РСТ Пермского края. По результатам проверки были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Признаки нарушений выразились в совмещении функций органа местного самоуправления и функций хозсубъекта, который должен осуществлять деятельность в сфере водоснабжения с установленными тарифами.
Пермское УФАС выдало 21 предупреждение администрациям муниципальных образований о необходимости прекратить незаконные действия. Требования предупреждений должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2017 года, в противном случае антимонопольный орган примет решение о возбуждении дел.
"Органы власти не должны заниматься коммерческой деятельностью. Зачастую у них даже нет штатных единиц, чтобы заниматься обновлением сетей или сбором платежей. Это ведет, во-первых, к устранению конкуренции, во-вторых к неэффективному расходованию бюджетных средств", - отметил и. о. руководителя Управления Александр Плаксин.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Жители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживания
Краевая избирательная комиссия запустила мобильное приложение «Мои выборы»
Сделано в Перми: рулонный газон
Пермский марафон: льгота на пробежку
В Пермском крае организован общественный контроль за выборами
В одном из магазинов Перми торговали мясной продукцией без документов
Начался прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края
Детский омбудсмен: «Дайте детям летом отдохнуть от Интернета»
Фонд капремонта Пермского края подозревается в нарушении антимонопольного законодательства
Пермское УФАС отстояло в суде интересы перевозчиков
Добавить комментарий: