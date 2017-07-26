21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства

Антимонопольное ведомство проверило действия администраций 21 муниципального образования, которые направили свои предложения об установлении тарифов на холодное водоснабжение в РСТ Пермского края. По результатам проверки были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Признаки нарушений выразились в совмещении функций органа местного самоуправления и функций хозсубъекта, который должен осуществлять деятельность в сфере водоснабжения с установленными тарифами.

Пермское УФАС выдало 21 предупреждение администрациям муниципальных образований о необходимости прекратить незаконные действия. Требования предупреждений должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2017 года, в противном случае антимонопольный орган примет решение о возбуждении дел.

"Органы власти не должны заниматься коммерческой деятельностью. Зачастую у них даже нет штатных единиц, чтобы заниматься обновлением сетей или сбором платежей. Это ведет, во-первых, к устранению конкуренции, во-вторых к неэффективному расходованию бюджетных средств", - отметил и. о. руководителя Управления Александр Плаксин.