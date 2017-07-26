Жители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживания

26 июля 2017 года в территориальных избирательных комиссиях Пермского края и филиалах МФЦ начался период приема заявлений избирателей, желающих 10 сентября 2017 года проголосовать по месту их фактического нахождения.

Каждый избиратель, как и раньше, может проголосовать на своём избирательном участке по месту регистрации. Для этого ему необходимо лишь прийти на УИК с паспортом 10 сентября 2017 года с 08:00 до 22:00.

Однако, если избиратель проживает не по месту своей регистрации (например, в общежитии или на съёмной квартире) или в день голосования 10 сентября избиратель будет на работе, учёбе, на дачном участке, в гостях, у такого избирателя теперь нет необходимости ехать на свой избирательный участок по месту прописки для того, чтобы проголосовать или, как раньше, получать открепительное удостоверение.

Для этого достаточно с 26 июля обратиться в территориальную избирательную комиссию, пункт приёма заявлений или офис многофункционального центра, а с 30 августа и в участковую избирательную комиссию с заявлением о желании проголосовать на любом удобном избирательном участке.

Заявления принимаются до 4 сентября включительно.

Также по вопросам подачи заявлений можно обратиться на "горячую линию" Избирательной комиссии Пермского края 8 (800) 301-41-21. Звонок бесплатный.