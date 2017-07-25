Краевая избирательная комиссия запустила мобильное приложение «Мои выборы»
С целью максимального информирования избирателей о предстоящих выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года Избирательная комиссия Пермского края разработала и опубликовала информационное приложение для мобильных телефонов и планшетов "Мои выборы".
Установив приложение, избиратели Пермского края смогут получить всю необходимую информацию о выборах на территории края и муниципалитета, а также об участвующих в них кандидатах и партиях. Приложение позволяет быстро найти свой избирательный участок, проверить себя в списках избирателей и автоматически позвонить на "горячую линию" Избирательной комиссии Пермского края в случае возникновения дополнительных вопросов у пользователей.
Наличие этих функций позволяют гражданам, членам избирательных комиссий, сотрудникам многофункциональных центров по заданному адресу быстро найти адрес и номер избирательного участка, а также отразить его на карте. Это особенно важно для реализации нового порядка подачи заявлений избирателей для голосования по месту фактического нахождения в день выборов 10 сентября.
Особенность информационного ресурса в простоте и удобстве для восприятия пользователя. Приложение содержит только самую необходимую для избирателя информацию о выборах.
Приложение содержит:
- список текущих выборов;
- информацию о кандидатах и партиях;
- возможность поиска избирательного участка с отображением на Яндекс-картах;
- возможность проверить себя в списках избирателей;
- контактную информацию Избирательной комиссии Пермского края с возможностью звонка на "Горячую линию";
- новости Избирательной комиссии Пермского края;
- полезную информацию (ответы на наиболее часто задаваемые вопросы);
- возможность найти официальную информацию о результатах голосования.
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