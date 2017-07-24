Сделано в Перми: рулонный газон

Красивый газон - основа садового участка. Действительно, как здорово в летний день пройтись по ровному газону или провести пикник на траве. Но вырастить такую мягкую, шелковистую, зеленую траву своими силами на так-то просто. Свой вариант идеального газона предлагает компания "Газоны Урала".

С 2009 года компания производит рулонные газоны в Пермском крае. Сейчас площадь питомника составляет более 500 Га.

Как выращивают рулонный газон и как за ним ухаживать в специальном сюжете