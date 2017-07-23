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← В Пермском крае организован общественный контроль за выборами

Пермский марафон: льгота на пробежку

2 и 3 сентября в Перми впервые пройдет грандиозное спортивное событие – Пермский международный марафон, участие в котором смогут принять все желающие. Хорошая новость: оргкомитет марафона учредил льготы на забеги. Так что теперь пенсионеры, студенты очной формы обучения и школьники с 14 лет смогут принять участие в марафоне с максимальной скидкой за фиксированную стоимость.

Также к льготным категориям в соответствии с Положением о проведении марафона относятся участники в возрасте до 14 лет – они смогут пробежать дистанцию 3 км без оплаты регистрационного взноса.

С 1 августа стоимость регистрационного взноса вырастет, а накануне забега она будет максимальной, отмечают организаторы. Но пенсионеров, студентов и школьников этот рост не коснется. Размеры регистрационных взносов можно найти на сайте permmarathon.ru.

"Регистрация за деньги – это нормальная практика при проведении всех крупных марафонов в стране и мире, – отмечают в комитете по физкультуре и спорту администрации Перми. – За каждую дистанцию участник платит определенную сумму, в зависимости от месяца регистрации: чем ближе к сентябрю, тем выше стоимость. Накануне забега каждый участник получит стартовый пакет, в который войдут фирменная футболка Пермского международного марафона, нагрудный номер и встроенный чип, с помощью которого будет фиксироваться результат. На финише каждый участник получит памятную медаль, а победители и призеры – денежные призы".

Напомним, что участники марафона пробегут по главным улицам Перми, которые будут соответствующим образом оборудованы и украшены. Дистанции марафона рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки. Спортсмены пробегут марафонскую и полумарафонскую дистанции – 42 км 195 м и 21 км соответственно. А любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции 10 км или 3 км.

Мужчина и женщина, показавшие лучшие результаты на марафонской дистанции, получат по 500 тысяч рублей. Свои денежные награды предусмотрены и в каждом забеге.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 23.07.2017 в 14:23 в рубрике - Новости T7-inform

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