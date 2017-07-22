В Пермском крае организован общественный контроль за выборами

21 июля 2017 года в рамках подготовки к выборам губернатора Пермского края в Общественной палате региона состоялось заседание рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом.

В заседании принял участие член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, а также члены Общественной палаты Пермского края, представители Избирательной комиссии Пермского края, Аппарата Уполномоченного по правам человека, журналисты, члены Молодежного парламента и деятели науки. Руководителем группы был назначен член Общественной палаты РФ от Пермского края Ямур Гильмутдинов.

Заседание проходило с целью проведения прозрачной и честной избирательной кампании без нарушений законодательства и нареканий со стороны гражданского общества.

Был выработан ряд мер для обеспечения прощрачности и легитимности избирательного процесса.

Контроль за проведением выборов должен стать повсеместным. Обозначена и важность обучения наблюдателей и вовлечения ее в избирательный процесс. Кроме того, крайизбирком разработал мобильное приложение "Мой выбор", где каждый пользователь сможет определить свой избирательный участок, узнать информацию о зарегистрированных кандидатах и оперативно получать данные о ходе избирательной кампании. Также избиратели будут оповещены о дате и времени голосования с помощью SMS-рассылки.

В местах, где проживает достаточно много людей с ограниченными физическими возможностями, будут установлены комплексы "Доступные выборы", они обеспечат возможность самостоятельного ориентирования и голосования на участке.

Максим Григорьев высоко оценил опыт Пермского края в области обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, который в дальнейшем будет представлен Центральной избирательной комиссии и другим регионам России.