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← Начался прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края

В одном из магазинов Перми торговали мясной продукцией без документов

Госинспектором отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю была произведена проверка в продуктовом магазине по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Калинина, 29. По результатам проверки, установлено, что индивидуальным предпринимателем допущено хранение продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. В перечень продуктов с нарушенияем правил реализации входят мясные, колбасные изделия, мясные деликатесы.

Данное правонарушение касается безопасности здоровья граждан как потребителей продукции животного происхождения. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Метки: в Перми

Опубликовано: 21.07.2017 в 13:53 в рубрике - Новости T7-inform

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← Начался прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края

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