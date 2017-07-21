В одном из магазинов Перми торговали мясной продукцией без документов

Госинспектором отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю была произведена проверка в продуктовом магазине по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Калинина, 29. По результатам проверки, установлено, что индивидуальным предпринимателем допущено хранение продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. В перечень продуктов с нарушенияем правил реализации входят мясные, колбасные изделия, мясные деликатесы.

Данное правонарушение касается безопасности здоровья граждан как потребителей продукции животного происхождения. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.