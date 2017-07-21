Начался прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края

С 21 июля 2017 года в Избирательной комиссии Пермского края начался период приема документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Пермского края.

Сдать документы на регистрацию могут 7 заявившихся ранее кандидатов: Филатова Ирина Анатольевна (КПРФ), Решетников Максим Геннадьевич ("Единая Россия"), Степанов Андрей Олегович ("Патриоты Россия"), Постников Олег Сергеевич (ЛДПР), Окунев Константин Николаевич ("Города России"), Хараськин Олег Алексеевич ("Партия Великое Отечество"), Аликин Владимир Николаевич ("Справедливая Россия").

Для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах. Для регистрации необходимы 234 подписи.

Согласно закону, все листы поддержки должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата, а каждая подпись в поддержку кандидата должна быть нотариально заверена. Подпись в листе поддержки кандидата ставится собственноручно с указанием даты и времени ее проставления. Подлинность подписи, её время и дата внесения заверяются нотариусом. Оплата услуг нотариуса осуществляется также из избирательного фонда кандидата.

Сбор подписей может осуществляться до 26 июля 2017 года включительно. Кроме того, с документами для регистрации кандидат на должность губернатора Пермского края обязан представить документы на три кандидатуры в состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Период приема документов продлится до 18.00 часов 26 июля 2017 года.