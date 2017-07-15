Детский омбудсмен: «Дайте детям летом отдохнуть от Интернета»

Пожалуй, самый актуальный вопрос для родителей летом – как обеспечить своему ребенку достойный отдых. Мы решили поговорить на эту тему с человеком, который каждый детский лагерь в крае инспектирует лично, – с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Павлом Владимировичем Миковым.

ДАЙТЕ ДЕТЯМ ОТДОХНУТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА

–Павел Владимирович, сейчас разгар летнего оздоровительного сезона. Но ведь для того, чтобы детские лагеря могли принять детей достойно, нужна заблаговременная подготовка. Когда она начинается?

–Как только наступает осень и закрывается последняя смена. Чтобы успеть к следующей оздоровительной кампании, необходимо как можно раньше начинать ремонтные работы, работы по приведению лагерей в соответствие с новыми санитарными нормами, которые меняются ежегодно. Ну и плюс ко всему очень важно заранее начинать готовить кадры. Уже в сентябре начинается набор в школы вожатых среди студентов, и эти школы функционируют весь год. Начинается цикл подготовки директоров загородных лагерей, а также «узких» специалистов, которые работают в лагерях: инструкторов по физической культуре, медиков, поваров и так далее. То есть на целый год, сразу с сентября и по июнь, расписывается программа обучения для всех, кто будет обеспечивать отдых и оздоровление детей.

–А как в этой подготовке участвует Уполномоченный по правам ребенка?

–Меня приглашают на все семинары для специалистов, которые будут работать летом в оздоровительных лагерях. И я освещаю в своих выступлениях вопросы, связанные с обеспечением прав ребенка в загородном лагере.

–Часто ли Вам жалуются на нарушения в лагерях? И как Вы реагируете в этом случае?

–Обращений с жалобами именно на оздоровительные лагеря не так много. Каждую жалобу, которая поступает в любую надзорную инстанцию, мы рассматриваем в оперативном штабе по организации отдыха и оздоровления детей. Он работает в крае каждое лето с 2014 года. В состав штаба входят министерство социального развития, министерство образования и науки, министерство физической культуры и спорта, Главное управление Министерства внутренних дел по Пермскому краю, ГУ МЧС по Пермскому краю, управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и Уполномоченный по правам ребенка. Штаб собирается еженедельно. Мы рассматриваем текущую ситуацию: что происходит в детских лагерях, какие возникают проблемы, какие поступили обращения в те или иные инстанции. При необходимости совершаем межведомственные выезды, особенно если жалобы касаются обеспечения безопасных условий пребывания ребенка в лагере. Тогда мы выезжаем всем штабом, изучаем ситуацию в конкретном лагере и даем свои рекомендации, ставим на контроль исполнение этих рекомендаций и отслеживаем, как меняется ситуация.

–На что чаще всего жалуются родители и сами дети?

–В последние три года самая распространенная жалоба детей, которые отдыхают в загородных лагерях, – на отсутствие мобильной связи и Wi-Fi. Они говорят об этом родителям, и родители тоже пишут в книге отзывов в родительские дни о том, что нужно установить в лагере Wi-Fi. На что я всегда отвечаю: радуйтесь, что у ребенка хотя бы на

21 день в году появилась возможность живого человеческого прямого общения. Он может наконец отдохнуть от всего этого информационного потока, идущего через Интернет. Давайте дадим детям возможность насладиться детством без гаджетов.

–А другие жалобы какие?

–На условия жизни в детских лагерях. Но многие современные родители – это поколение 1990-х. Большинство из них ни разу не было в пионерском лагере, и у них самих этого опыта нет. Но есть другой опыт: например, отдыха на побережье Турции или Египта. И образ отдыха у таких родителей совершенно другой, отличный от жизни в лагере. Возникает разница между ожидаемым и действительным. Таким родителям кажется, что в лагере и грязно, и не так кормят, и не так часто меняют полотенца. На все эти обращения мы всегда реа-гируем, проводятся проверки. Но, к счастью, в абсолютном большинстве эти жалобы не являются обоснованными. Родителям, которые приобретают ребенку путевку в детский лагерь, нужно понимать, что это не пятизвездочный отель. Это загородный детский оздоровительный лагерь, в котором есть необходимые минимальные удобства. И если лагерь открылся, значит, он соответствует тем санитарным нормам и техническим требованиям, которые установлены российским законодательством.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВМЕСТО ПРОБЛЕМ

–Вы недавно принимали участие во Всероссийском селекторном совещании по итогам первой смены летних оздоровительных лагерей. Какую информацию о проблемах пермских лагерей Вы вынесли на всероссийский уровень?

–От Пермского края мы в большей степени выступали с предложениями по изменениям в сфере детского отдыха и оздоровления. Например, предложили сформировать на федеральном уровне единое отраслевое законодательство для сферы отдыха и оздоровления детей. Сейчас получается, что эти вопросы «размазаны» по разным законодательным актам: часть из них регулируется Законом «Об основных гарантиях прав ребенка», часть – Законом «Об образовании», часть – санитарными нормами и правилами и так далее. Нужно отметить, что коллеги из многих регионов согласились с тем, что было бы правильным сформировать в России такую отрасль права.

Второй момент, который я обозначил на совещании, связан с трудовой занятостью детей. Требования, которые предъявляются к временному трудоустройству детей в каникулярный период, сейчас такие же, как при постоянном трудоустройстве. Дополнительных расходов при этом накручивается больше, чем ребенок заработает: обязательное прохождение медосмотра, за который платит работодатель, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и так далее. Условно говоря, если ребенок за месяц работы получит около 2000 рублей, работодатель, чтобы временно его трудоустроить, должен понести порядка 4000 рублей затрат. Конечно, это не стимулирует работодателей брать на работу детей. Другая часть этого вопроса совсем абсурдна. Ведь кто нуждается в работе в период каникул чаще всего? Дети, которые состоят на разного рода учетах. Им танцевать, петь и играть уже не хочется, нужны более серьезные занятия. В советское время для таких подростков летом организовывали лагеря труда и отдыха, где они зарабатывали небольшие деньги и одновременно отдыхали. Сегодня этой формы отдыха нет. И трудоустроить таких детей очень проблематично. Ведь им, как правило, предлагаются места в образовательных организациях. При этом ребенок должен представить справку о том, что у него нет конфликта с законом. Естественно, у такого подростка этот конфликт есть, и его нельзя брать на работу в такое учреждение. Я предложил, чтобы на федеральном уровне были законодательно разведены два понятия: трудоустройство как постоянная форма занятости ребенка, когда для него работа становится источником дохода, и временная занятость в каникулярный период. И требования к последней должны быть более мягкими. Это поспособствует и возрождению лагерей труда и отдыха

–А какими-то позитивными практиками из своей работы Вы делились на этом совещании?

– В Пермском крае второй год проходит краевой конкурс среди детских оздоровительных лагерей «Самый доброжелательный к детям». Его цель – выявление и поощрение лучших работников таких учреждений. В конкурсе несколько номинаций. Например, в номинации «Лагерь – территория здоровья» участвуют сотрудники пищеблоков, медицинских пунктов, горничные и другие работники, обеспечивающие безопасное санитарно-гигиеническое состояние лагеря. В номинации «Лагерь – территория широких возможностей» участвуют воспитатели, вожатые, стажеры. Есть номинации для сотрудников безопасности, руководителей и других работников детских лагерей.

Победители награждаются дипломами, грамотами, памятными сувенирами и приглашаются на торжественный вечер. Мы попытались через этот конкурс создать для загородных оздоровительных лагерей механизм позитивной мотивации к изменениям в лучшую сторону. Нужно мотивировать не только с помощью штрафных санкций и предписаний. Я про этот опыт рассказал на селекторном совещании и предложил федеральному Министерству образования и науки в следующем году провести такой конкурс для всех субъектов РФ.

ДОЖДЬ ОТДЫХУ НЕ ПОМЕХА

–Насколько вообще сейчас востребован у детей и родителей этот вид отдыха?

–Вы знаете, что в нашем крае родители получают государственную поддержку при приобретении путевки в загородный лагерь в виде именного сертификата на ребенка. Так вот, потребность прикамских родителей в сертификатах увеличилась в этом году на 80%. Но, к счастью, несмотря на выросший спрос, сертификатов в этом году хватило всем, и некоторые пункты выдачи сертификатов работают до сих пор. Это связано с тем, что в 2017 году у нас по сравнению с прошлым годом увеличилось как краевое, так и муниципальное финансирование на отдых и оздоровление детей. На эти цели в этом году запланировано 700 миллионов рублей. В первую смену в крае работали 41 детский лагерь и 14 санаторных оздоровительных лагерей. Всеми формами отдыха и оздоровления в июне было охвачено 95 тысяч детей, а в загородных и оздоровительных лагерях отдохнули 10,5 тысяч. Всего планируется, что летней оздоровительной кампанией будет охвачено порядка 280 тысяч детей школьного возраста – это 90% детей в Пермском крае в возрасте от 7 до 17 лет.

–Этим летом стоит не самая хорошая погода. Вы посещаете детские лагеря с визитами, насколько дождь и слякоть мешают ребятам отдыхать?

–В лагерях разработаны две альтернативные программы. В случае, если погода солнечная, действуют по одной. В случае дождя – по другой. Но я езжу по лагерям и общаюсь с детьми – несмотря на сырость и слякоть, слякоти под глазами у ребят нет. Вот недавно побывал в лагере в Пермском районе. Приехал не предупреждая – мы так всегда и делаем: никого не предупреждаем перед визитом. Подошел к ребятишкам 12 лет, сложный такой возраст, спросил: «Кто хочет уехать отсюда домой?» Ни один не захотел, наоборот, все закричали: «Нет, мы хотим остаться». Потом подошел к самым маленьким ребятишкам, бывшим первоклассникам, 7–8 лет, – такая же реакция. Несмотря на погодные условия, всё зависит от того, какая в лагере программа, какое содержание, как относятся к детям вожатые и воспитатели. Если детям действительно интересно, у них уныние от моросящего дождя не появится.