Фонд капремонта Пермского края подозревается в нарушении антимонопольного законодательства
Пермское УФАС России возбудило дело в отношении фонда капремонта по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Предметом проверки стал аукцион по отбору кредитной организации на открытие и ведение счетов для формирования фондов капремонта, объявленный в феврале 2016 года.
На участие в конкурсе было подано две заявки – от филиала ПАО "Сбербанк России" и филиала "Газпромбанк" в Перми. Предоставленные в рамках заявки материалы филиала ПАО "Сбербанк России" не были засчитаны как документы, подтверждающие осуществление банковской деятельности на территории Пермского края. Заявка этого участника была отклонена как несоответствующая требованиям аукционной документации. Победителем аукциона стал филиал "Газпромбанк" в Перми.
В результате проверки антимонопольная служба пришла к выводу, что в отказе филиалу ПАО "Сбербанк России" усматриваются признаки неправомерности, что привело к неравному положению участников аукциона. В отношении фонда капремонта возбуждено антимонопольное дело.
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