Пермское УФАС отстояло в суде интересы перевозчиков
Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС в споре с компанией ООО "АВ-Север", осуществлявшей услуги автовокзала в Пермском крае. 8 пунктов договоров с перевозчиками признаны незаконными и приводят к ущемлению прав перевозчиков. Один из примеров – пункт, согласно которому контролер автовокзала наделяется функциями контрольно-надзорных органов и может остановить транспортное средство для проверки деятельности перевозчика с правом наложения штрафа.
ООО "АВ-Север" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с целью обжаловать решение антимонопольной службы, однако суд подтвердил правоту Пермского УФАС и оставил в силе решение ведомства.
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