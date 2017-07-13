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← УФАС рассматривает дело о злоупотреблении доминирующим положением

Пермское УФАС отстояло в суде интересы перевозчиков

Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС в споре с компанией ООО "АВ-Север", осуществлявшей услуги автовокзала в Пермском крае. 8 пунктов договоров с перевозчиками признаны незаконными и приводят к ущемлению прав перевозчиков. Один из примеров – пункт, согласно которому контролер автовокзала наделяется функциями контрольно-надзорных органов и может остановить транспортное средство для проверки деятельности перевозчика с правом наложения штрафа.

ООО "АВ-Север" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с целью обжаловать решение антимонопольной службы, однако суд подтвердил правоту Пермского УФАС и оставил в силе решение ведомства.

Метки: в Перми

Опубликовано: 13.07.2017 в 12:16 в рубрике - Новости T7-inform

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← УФАС рассматривает дело о злоупотреблении доминирующим положением

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