УФАС рассматривает дело о злоупотреблении доминирующим положением

Пермское УФАС России рассмотрело заявление ТСЖ "Вильвенская, 17", председатель которого обратилась с просьбой отстоять интересы жильцов. Председатель ТСЖ указала в жалобе на высокую стоимость услуг компании ООО"Регионагазсервис", которая проводит техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Поскольку ООО "Регионгазсервис" занимает доминирующее положение, на компанию распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением, так как нарушение этого запрета ведет к ущемлению интересов потребителей. В данном случае, это выражается в высоких ценах на обслуживание.

Ближайшее заседание по этому делу назначено на 2 августа, где решится, правомерна ли стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования.