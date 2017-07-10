Актуально PRO Пермь. Новый сайт правительства Пермского края
Изменился адрес официального сайта губернатора и правительства Пермского края. Это совершенно новый ресурс. О новом информационном портале, проекте «Управляем вместе» и о визите федерального министра связи рассказывает в эфирепрограммы "Актуально PRO Пермь"министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров.
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