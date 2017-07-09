В Перми наградили лучшую будущую маму
Главный приз – ювелирное украшение – досталось сегодня победительнице финала конкурса будущих мам. В программе: дефиле вечерних и повседневных нарядов, зажигательные творческие выступления и танцы. Особенное положение участниц - не помеха.
13 финалисток отобрали из нескольких десятков претенденток. Это не возбраняется, говорят специалисты - активно ждать появления малыша, тут главное не переусердствовать и чтобы беременность протекала без отклонений.
Будущие мамы читают стихи, танцуют. Всего четыре этапа, в том числе и с участием мужей. Что касается сроков беременности - у конкурсанток они разные - от 28 до 32 недель.
Организаторы надеются, что конкурс приживется, станет традицией, и, спустя какое-то время сегодняшние участницы вновь выйдут на сцену, будучи в интересном положении.
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