В Перми наградили лучшую будущую маму

Главный приз – ювелирное украшение – досталось сегодня победительнице финала конкурса будущих мам. В программе: дефиле вечерних и повседневных нарядов, зажигательные творческие выступления и танцы. Особенное положение участниц - не помеха.

13 финалисток отобрали из нескольких десятков претенденток. Это не возбраняется, говорят специалисты - активно ждать появления малыша, тут главное не переусердствовать и чтобы беременность протекала без отклонений.

Будущие мамы читают стихи, танцуют. Всего четыре этапа, в том числе и с участием мужей. Что касается сроков беременности - у конкурсанток они разные - от 28 до 32 недель.

Организаторы надеются, что конкурс приживется, станет традицией, и, спустя какое-то время сегодняшние участницы вновь выйдут на сцену, будучи в интересном положении.