Пермское УФАС возбудило дело по факту рекламы мужского спа-салона
По результатам предварительной проверки, пермское УФАС приняло решение о возбуждении дела по факту нарушения закона «О рекламе» пермским спа-салоном. В рекламном сообщении, транслируемом в общем доступе, использовались изображения с обнаженными женскими телами, а также содержалась реклама курительных принадлежностей.
Экспертный совет пришел к выводу, что указанные материалы являются нарушением общепринятых норм и принципов поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.
Сейчас специалисты устанавливают лицо, в отношении кого будут применены штрафные санкции. Ближайшее заседание по делу назначено на 2 августа.
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