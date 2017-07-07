Пермское УФАС возбудило дело по факту рекламы мужского спа-салона

По результатам предварительной проверки, пермское УФАС приняло решение о возбуждении дела по факту нарушения закона «О рекламе» пермским спа-салоном. В рекламном сообщении, транслируемом в общем доступе, использовались изображения с обнаженными женскими телами, а также содержалась реклама курительных принадлежностей.

Экспертный совет пришел к выводу, что указанные материалы являются нарушением общепринятых норм и принципов поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности.

Сейчас специалисты устанавливают лицо, в отношении кого будут применены штрафные санкции. Ближайшее заседание по делу назначено на 2 августа.