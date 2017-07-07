На автодороге Пермь – Екатеринбург размыло мостовой переход
Как сообщили в краевом Минтрансе, 7 июля 2017 г. около одиннадцати часов на 36 км автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург в Пермском крае в результате ливневых дождей, резко поднялся уровень воды на реке Юг, произошло обрушение проезжей части перед мостом, просели переходные плиты, имеются разрушения укрепления конусов.
Сейчас, организовано движение по старой дороге. Подрядной организацией ведется подвоз материалов и работы на месте обрушения.
Организовано взаимодействие подрядной организации с ГИБДД для организации движения по этому участку, работают наряды ДПС.
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