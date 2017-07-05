МЧС предупреждает
По данным Пермского гидрометцентра и МЧС России по Пермскому краю, с вечера 5 июля в крае ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град усиление юго-восточного ветра 19-24 м/с.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
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