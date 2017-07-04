ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей
В дни школьных каникул Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Очередной выпуск программы посвящен музыкальному творчеству и Дню молодежи.
Цикл телепередач о детях Прикамья подготовлен при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.
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