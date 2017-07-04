Суд вынес решение по делу Пермгорэлектротранса
Арбитражный суд Пермского края вынес решение по делу МУП "Пермгорэлектротранс", обратившимся в суд для обжалования решения антимонопольного ведомства.В марте 2017 года Пермское УФАС установило факт нарушения законодательства в проведении электронного аукциона на предоставление программного обеспечения для валидаторов.В результате проверки факт нарушения подтвердился.
21 марта Пермское УФАС выдало предписание МУП "Пермгорэлектротранс" об устранении нарушения. Не согласившись с указанными решением, МУП "Пермгорэлектротранс" обратилось в Арбитражный суд Пермского края. Еще до вынесения решения в определении суда указывалось на недопустимость заключения контракта на время рассмотрения дела, однако МУП "Пермгорэлектротранс" нарушил предписание и заключил контракт с единственным поставщиком. В результате рассмотрения дела Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС, оставив в силе решение антимонопольного ведомства.
"Это первый случай в нашей практике, когда заказчик демонстрирует такое явное пренебрежение к законам и предписаниям контролирующего органа власти", - прокомментировал и.о. руководителя Управления Александр Плаксин.
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