Нарушения реализации продуктов в Сивинском районе
Госинспектором отдела западного межрайонного пункта г.Верещагино проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность по обращению пищевой продукции животного происхождения, содержащей в своём составе мясо свинины и птицы, в с. Екатерининское Сивинского района.
В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что в магазинах ИП в обращении (хранении, реализации) находится пищевая продукция, содержащая в своём составе мясо свинины и птицы, без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением законодательства.
В ходе проверки в поднадзорных объектах некачественная и опасная пищевая продукция животного происхождения, содержащая в своём составе мясо свинины и птицы, снята с реализации в присутствии госинспектора с составлением соответствующего акта.
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