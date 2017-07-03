Нарушения реализации продуктов в Сивинском районе

Госинспектором отдела западного межрайонного пункта г.Верещагино проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность по обращению пищевой продукции животного происхождения, содержащей в своём составе мясо свинины и птицы, в с. Екатерининское Сивинского района.

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что в магазинах ИП в обращении (хранении, реализации) находится пищевая продукция, содержащая в своём составе мясо свинины и птицы, без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением законодательства.

В ходе проверки в поднадзорных объектах некачественная и опасная пищевая продукция животного происхождения, содержащая в своём составе мясо свинины и птицы, снята с реализации в присутствии госинспектора с составлением соответствующего акта.