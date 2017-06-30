Пермская гимназия №33. Школа на пятерку
Своеобразную экскурсию по Гимназии № 33 города Перми устроили ведущие программы "Школа на 5" Иван и Павел Кузнецовы. Что здесь происходит летом, чем заняты дети, как работает летний лагерь смотрите в видеосюжете.
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