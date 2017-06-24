Самый большой детский сад

В Дзержинском районе Перми состоялось торжественное открытие самого большого в городе детского сада «Конструктор успеха» на 360 мест.

Открыли новый детсад по адресу: ул. Машинистов, 43а и заложили самые первые части конструктора, паззла, символизирующего основную образовательную концепцию «Конструктора успеха», глава Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Новый детсад оснащен современным интерактивным оборудованием для организации мобильной, мультимедийной развивающей среды. Отдельное место отведено оздоровительному блоку, включающему в себя массажный кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья в здании есть два лифта – пассажирский и грузовой, поручни, тактильная плитка, специальная мебель и оборудование. Образовательный процесс в новом детсаду будет организован посредством специальных площадок – творческих мастерских, где каждый ребенок сможет выбрать для себя интересное занятие. На сегодняшний день создано девять «площадок успеха»: площадка конструирования, гончарного дела, художественного творчества, швейные мастерские и другие. К 2020 году их количество планируется увеличить до 25.

Глава Прикамья Максим Решетников поздравил ребят, родителей и педагогов с «новым домом». «Учитывая то, что в целом вопрос с детскими садами для ребят с трех лет решен, сейчас мы переносим акцент на строительство школ. Однако со строительством детских садов мы не заканчиваем. Где в этом есть необходимость, до 2019 года в Пермском крае мы планируем построить 17 дошкольных учреждений. Кроме того нам важно, чтобы улучшалось оборудование и в действующих садиках. Важно, чтобы дети привыкали с малых лет жить в современной среде», – подчеркнул он. От краевого правительства детсаду вручили сертификат на приобретение оборудования по робототехнике.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подарил детскому саду сертификат на приобретение спортивного оборудования. «Конструктор успеха» – крупнейший детский сад в Перми: это 360 мест, площадь 5 тысяч квадратных метров, – отметил он. – Этот детский сад предназначен для решения вопроса предоставления мест ближе к дому на правом берегу Камы: для жителей микрорайонов Комсомольский, Акуловский, Пролетарский. В этом году также будет введен в эксплуатацию детский сад по улице Каляева, 35а в Кировском районе после капитального ремонта, планируется выкупить сад по улице Чернышевского, 17в в Свердловском районе».