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«Месячник мигранта»: Знать основы

МИГРАНТ

 

В июне этого года краевой омбудсман Татьяна Марголина открыла «Месячник правовых знаний для мигранта». Как показывает практика, с нарушениями прав сталкиваются не только трудовые мигранты, которые приехали на несколько месяцев, но и те, для кого Пермский край стал официально местом жительства и местом обретения постоянного гражданства. На самые часто задаваемые вопросы – о получении документов для жизни и работы иностранцу в России – отвечает консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Екатерина Окатьева.

 

Зарегистрироваться по месту пребывания?

Учет иностранных граждан – ответственность Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю, именно этим специалистам необходимо представить пакет документов для оформления регистрации (пошлина при этом не взимается):

1) письменное согласие принимающей стороны. Этот документ не нужен, если принимающая сторона обратится лично;

2) паспорт иностранного гражданина и копии всех страниц паспорта;

3) паспорт гражданина, который выступает в качестве принимающей стороны (а также копия паспорта, если гражданин лично не присутствует);

4) копии документов, подтверждающих уважительные причины, препятствующие принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии;

5) отрывную часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в РФ, если прибыли в новое место пребывания;

6) если ваша принимающая сторона в России – ваши родственники, то необходимо представить документы, подтверждающие родство.

 

Кто ставит на учет иностранцев?

Иностранного гражданина ставят на учет по месту пребывания администрация гостиницы, территориальный орган ГУ МВД России по Пермскому краю, МФЦ («горячая линия» 8-800-555-05-53) или организация Федеральной почтовой связи сразу после принятия уведомления о прибытии, проверки точности изложенных в нем сведений и наличия необходимых документов.

 

Как получить патент на работу?

Патент дает право гражданину, въехавшему в РФ в безвизовом порядке, временно осуществлять трудовую деятельность.

Гражданам, приехавшим из государств – членов Евразийского экономического союза (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика), патент получать не надо.

Обратиться за оформлением патента надо в течение 30 календарных дней со дня въезда в отдел трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 181а). Если иностранный гражданин получил патент на территории одного субъекта РФ, а работать планирует в другом субъекте, то он обязан обратиться в территориальное управление МВД России. При этом срок действия патента, выданного в другом субъекте, не продляется.

Патент выдается на срок от одного месяца до года.

Заявление подается лично в отдел трудовой миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.

К заявлению прикладываются цветная фотография 30540 мм, паспорт иностранного гражданина, полис ДМС (договор можно заключить в любой страховой компании), заключенный в том субъекте, где иностранец собирается работать. Также необходимо представить документы, подтверждающие отсутствие наркотической зависимости, ВИЧ-инфекции. Одним из обязательных пунктов пакета документов является подтверждение знания русского языка: это может быть как аттестат, выданный на территории РФ, так и специально полученный сертификат (оплатить курсы русского языка иногда предлагает работодатель).

Патент выдается иностранцу в течение 10 рабочих дней со дня принятия от него заявления.

Важно знать, что при выдаче патента все иностранные граждане проходят процедуру дактилоскопии (сканирование отпечатков пальцев с последующим занесением в базу), регистрацию и фотографирование.

Мигрант, получивший патент и работающий на территории страны, в течение двух месяцев обязан представить в орган, выдавший патент, копию договора с работодателем.

 

 

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 25.06.2017 в 10:06 в рубрике - Новости T7-inform

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