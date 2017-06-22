Пермякам продали поддельные БАДы на 21 млн рублей

Банда из Перми заработала на поддельных БАДах более 21 млн рублей. Как пишет интрнет-портал Properm.ru, три пермяка занимались нелегальным изготовлением и реализацией биологически активных добавок «Олексин». При этом они использовали чужой товарный знак, не получая разрешения правообладателя на изготовление БАДов. Ущерб составил около 22 миллионов рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд.