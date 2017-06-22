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На турнир по пляжной борьбе приглашаются все желающие
1 июля пермяков ждут на городском пляже. Бескомпромиссные поединки и большой спортивный праздник пройдут в рамках традиционного турнира по пляжной борьбе на призы Пермской городской федерации вольной борьбы при участии молодежной организации «Твердая воля». Стать его участником приглашают всех желающих, независимо от практикуемого вида спорта. Для мужчин предусмотрены весовые категории 65,74,86 и выше. Для юношей от 40 до 65 кг. Победители в каждой весовой категории получает денежный приз. Регистрация - в день соревнований перед взвешиванием в 11 часов утра. Начало в 12-00.
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