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На пермскую эспланаду возвращается уличный баскетбол
После двухлетнего перерыва на пермскую эспланаду возвращается уличный баскетбол. 23 и 24 июня у памятника «Героям фронта и тыла» пройдёт открытое Первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2017». Участвуют все: от самых маленьких баскетболистов до ветеранов. На площадке встречаются семейные команды, трудовые коллективы, политики и другие известные люди нашего города. Масштабная развлекательная программа: мастер-класс и автограф-сессия с игроками «ПАРМЫ», зажигательные танцы от группы поддержки и многое другое.
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