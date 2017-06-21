УФАС возбудило дело по признаку нарушения закона о рекламе дома на Вознесенской
Антимонопольная комиссия пришла к выводу, что сравнительное указание «дом, которому нет равных» содержит признаки нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», поскольку при использовании сравнительной характеристики в рекламе не указан конкретный критерий, по которому происходит сравнение. Также согласно п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» приведенное в рекламе сравнение должно иметь объективное подтверждение.
В данном случае реклама не сопровождается таким подтверждением, в связи с чем считается недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара.
Ответственность за нарушение требований закона «О рекламе» предстоит нести индивидуальному предпринимателю, разместившему рекламу. Ближайшее заседание по делу назначено на 11 июля.
«Сейчас проходит проверка, по результатам которой антимонопольная комиссия решит, кто понесет ответственность, и в отношении кого будут применены штрафные санкции», - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.
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