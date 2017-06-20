В Чусовом продавали подозрительное сало
Госинспектором Россельхознадзора по Пермскому краю в г. Чусовой в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, относящиеся к условиям реализации продукции животного происхождения:
Установлено, что гражданин РФ производил реализацию продукции животного происхождения сало соленое свиное в количестве 20 кг и рагу из свинины в количестве 20 кг – без ветеринарных сопроводительных документов.
Указанные нарушения могут быть причиной возникновения пищевых токсикоинфекций у людей, а также способствуют заносу и распространению болезней, общих для человека и животных. Вышеуказанная продукция снята с реализации.
В отношении гражданина РФ составлены административные материалы по ч. 1 ст. 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
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