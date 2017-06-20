На ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктов

При осуществлении ветеринарного контроля государственным инспектором отдела южного межрайонного пункта г. Чернушка по направлению ветеринарный надзор Управления Россельхознадзора Пермского края на сельскохозяйственной ярмарке в с.Уинское Пермского края, при осмотре продукции птицеводства: мясо цыпленка бройлера, полуфабрикаты (бедро, окорочка, голень, грудка, фарш, крыло, суповой набор, филе) и яйцо куриное, реализуемых жителем Кунгурского района установлено, что продавцами нарушены условия хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» (ТРТС 021/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880. Продукция находилась на улице в коробках на столе при температуре + 18 градус С.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Продукция снята с реализации.