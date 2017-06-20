О чем молчат сорняки

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Специалистом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю проведена плановая проверка в отношении физического лица – собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Жителю Кунгурского района на праве собственности принадлежит земельный участок из категории – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства площадью 18 га в Бырминском сельском поселении Кунгурского района Пермского края. Более половины площади земельного участка заросло деревьями лиственных и хвойных пород: ель, сосна возрастом от 2-х лет, береза, осина высотой более 1 метра. На всей площади участка произрастает многолетняя сорная растительность, представленная в том числе сухостоем – растениями прошлого вегетационного периода: дудник обыкновенный, кипрей узколистный, пырей ползучий, одуванчик обыкновенный, марь белая, крапива двудомная. Признаков осуществления сельскохозяйственного производства на участке нет. Должностным лицом за допущенное правонарушение составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении выявленного нарушения земельного законодательства.
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