Возбуждено дело в отношении перевозчика
Как выяснилось в ходе проверки, стоимость проезда в 2016 году по маршруту «Пермь-Мостовая» повышалась дважды – 1 февраля 2016 и 22 декабря 2016 года. Во время второго повышения на 6,8% цены на билеты выросли на всех автобусных маршрутах компании пригородного сообщения.
Антимонопольная комиссия признала положение компании ООО «Бизнес Д» доминирующим, поскольку ООО «Бизнес Д» – единственный перевозчик, осуществляющий перевозки по маршруту «Пермь-Мостовая». Помимо этого, единственный учредитель ООО «Бизнес Д» является также учредителем и директором компаний-перевозчиков ООО «Инвест-Д» и ООО «СК-авто».
Также проверка показала, что повышение стоимости проезда не обусловлено соответствующим ростом расходов, необходимых для производства и реализации услуги.
Комиссия выявила признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции» в части установления монопольно высокой цены. В отношении ООО «Бизнес Д» возбуждено дело. Ближайшее заседание назначено на 13 июля.
«В связи с тем, что органы власти предоставили право компаниям осуществлять перевозки по нерегулируемым тарифам, количество заявлений с жалобами на необоснованное повышение стоимости проезда в 2017 году резко выросло. Пермское УФАС России продолжает следить за ситуацией и наказывать недобросовестных перевозчиков», – отметил и.о. руководитель Управления Александр Плаксин.
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