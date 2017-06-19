Возбуждено дело в отношении перевозчика

В Пермское УФАС России поступило заявление от жительницы Лобаново. Предметом жалобы стало повышение стоимости проезда на автобусном маршруте № 111 «Пермь-Мостовая», который обслуживает компания-перевозчик ООО «Бизнес Д».

Как выяснилось в ходе проверки, стоимость проезда в 2016 году по маршруту «Пермь-Мостовая» повышалась дважды – 1 февраля 2016 и 22 декабря 2016 года. Во время второго повышения на 6,8% цены на билеты выросли на всех автобусных маршрутах компании пригородного сообщения.

Антимонопольная комиссия признала положение компании ООО «Бизнес Д» доминирующим, поскольку ООО «Бизнес Д» – единственный перевозчик, осуществляющий перевозки по маршруту «Пермь-Мостовая». Помимо этого, единственный учредитель ООО «Бизнес Д» является также учредителем и директором компаний-перевозчиков ООО «Инвест-Д» и ООО «СК-авто».

Также проверка показала, что повышение стоимости проезда не обусловлено соответствующим ростом расходов, необходимых для производства и реализации услуги.

Комиссия выявила признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции» в части установления монопольно высокой цены. В отношении ООО «Бизнес Д» возбуждено дело. Ближайшее заседание назначено на 13 июля.

«В связи с тем, что органы власти предоставили право компаниям осуществлять перевозки по нерегулируемым тарифам, количество заявлений с жалобами на необоснованное повышение стоимости проезда в 2017 году резко выросло. Пермское УФАС России продолжает следить за ситуацией и наказывать недобросовестных перевозчиков», – отметил и.о. руководитель Управления Александр Плаксин.