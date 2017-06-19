«Амкаровцы» погоняли мяч с болельщиками
В последний день домашнего сбора на стадионе «Звезда» «амкаровцы» провели открытую тренировку, которая завершилась матчем с любителями футбола. На поле вышли все желающие, но, несмотря на многократное численное преимущество, болельщики все же проиграли мастерам. Единственный гол в матче забил Александр Салугин.
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