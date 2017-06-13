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Плохой слух больше не приговор


Осенью 2017 года состоится очередной обучающий курс по отохирургии под руководством Сергея Яковлевича Косякова, профессора, доктора медицинских наук медицинских наук. В рамках мероприятия запланирован курс лекций по обучению технике слухулучшающих операций.

Пермские ЛОР врачи из Клиники ухо, горло, нос им. проф. Е.Н. Оленевой научились проводить высокотехнологичные операции на ухе, позволяющие восстановить утраченный слух. Это большое достижение для Пермского края, так как раньше людям приходилось мириться со сниженным слухом, постоянными выделениями из уха (перфорация барабанной перепонки, хронический средний отит), невозможностью его мочить годами или же обращаться за медицинской помощью в крупные медицинские центры Москвы и Санкт Петербурга. Теперь это в прошлом.

Суть слухулучшающих операций заключается в восстановлении целостности барабанной перепонки (тимпанопластика 1 типа) и/или цепи слуховых косточек посредством установки титановых протезов (тимпанопластика 2 типа, подробнее - http://perm.oclinica.ru/lor/surgery/timpanoplastika). Таким образом ЛОР врачи добиваются улучшения слуха пациента и его качества жизни.

Среди регионов РФ Пермские хирурги внедрили новую технологию одними из первых.

Обучение докторов Клиники ухо, горло, нос микрохирургии уха началось еще в 2014 году в рамках международного сертификационного диссекционного курса "Хирургия среднего и внутреннего уха" под руководством директора Словацкого центра кохлеарной имплантации, профессора Милана Профана.

В 2015 году обучение было продолжено в рамках мастер-класса по отохирургии под руководством приват-доцента, доктора медицины, члена европейского общества оториноларингологовХеннинга Хойманна (Германия). На счету этого хирурга более 6000 успешных операций.

В 2016 году Пермские ЛОР врачи Клиники ухо, горло, нос также тесно сотрудничали с центром из г. Алматы и Ауелбаевым Муратом Джексыбековичем, оториноларигологом, специалистом по микрохирургии уха. К слову, в бывшей столице Казахстана провели уже около четырёхсот подобных операций.

Внимание! У описанных методов лечения имеются противопоказания. Перед применнением необходимо проконсультироваться у профильных специалистов.

Метки: Здоровье, в Пермском крае

Опубликовано: 13.06.2017 в 18:38 в рубрике - Новости T7-inform

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