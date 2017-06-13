МЧС: ожидаются грозы и сильные порывы ветра
МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС») 14 июня 2017 г. на территории Пермского края ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. При грозах порывы ветра до 15-20 м/с.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567».
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