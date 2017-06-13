Гринпис в Перми
- 13-14 июня Пермский край посетят представители Отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис". 13 июня в полдень в здании библиотеки имени Горького они проведут открытую лекцию на тему «Что делать с мусором в России?. А 14 июня на пермской эспланаде у памятника героям фронта и тыла откроется выставка на колесах «Ноль отходов».
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