Выездной прием Татьяны Марголиной
В Гремячинске сегодня Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина проведет свой прием. Встреча состоится в 12.30 в здании центральной библиотеки. Предварительно известно, что на повестке дня будут стоять вопросы медицины.
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