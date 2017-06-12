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Чудеса из сена и песка

сено

В День города Перми состоится еще одно мероприятие, о котором стоит сказать особо: 12 июня на набережной Камы стартует фестиваль современной инновационной пластики «Сезон искусства». Ваять скульптуры из песка и сена в Пермь приедут скульпторы из разных городов России и стран Прибалтики.

Напомним, что по распоряжению главы Перми Дмитрия Самойлова был разработан проект «Суббота на набережной», цель которого – организовать больше культурных и спортивных мероприятий на реконструированной части набережной. Именно в рамках этого проекта с 12 июня по 17 июля на набережной пройдет фестиваль современной инновационной пластики «Сезон искусства». На фестивале помимо песчаных скульптур, хорошо знакомых пермякам, впервые будут представлены скульптуры из сена. Сено – необычный для скульптуры материал, который приобретает в мире всё большую популярность благодаря своей экологичности и фактурности.

Для работы с сеном и песком в Пермь приглашены опытные мастера, хорошо знакомые с особенностями этих, на первый взгляд, простых материалов. Скульпторы будут трудиться на открытом воздухе, так что жители и гости города смогут понаблюдать за творческим процессом. Каждый мастер представит некий пермский символ: тема для скульптур из песка – «Кама-река», для скульптур из сена – «Животный мир Прикамья». 17 июня творцы завершат работу над скульптурами, и в этот же день выставочные площадки будут открыты для зрителей. Выставка скульптур из песка и сена проработает на набережной не менее месяца.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.06.2017 в 12:16 в рубрике - Новости T7-inform

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