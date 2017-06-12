Встречаем День города Перми

294-летие Перми обещает стать запоминающимся событием: 12 июня по центру города пройдет карнавальное шествие «Пермское яркое», на городской эспланаде состоятся большие праздничные гулянья, а Аллею Доблести и Славы украсят семь новых плит.

Как сообщили в городском департаменте культуры и молодежной политики, 12 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, пройдут во всех районах Перми. А центральной площадкой для празднования традиционно станет территория городской эспланады.

Откроет череду праздничных мероприятий встреча Дня рождения Перми 11 июня в 23.00 в Сквере имени Татищева, у памятника основателю Перми.

12 июня в 11.00 на Аллее Доблести и Славы (у монумента «Героям фронта и тыла») состоится церемония закладки семи новых плит, посвященных знаковым для Перми событиям и личностям. Аллею Славы пополнят плиты, посвященные выдающемуся ученому, исследователю флоры Западного Урала Павлу Васильевичу Сюзеву и русскому писателю, общественному деятелю Олегу Константиновичу Селянкину. На Аллее Труда появятся плиты в память о трудовом подвиге многих поколений энергетиков Прикамья – они посвящены 75-летию образования «Пермэнерго», а также 50-летию с момента образования АО «Пермский завод «Машиностроитель». На Исторической Аллее увековечат 95-летие Пермской государственной художественной галереи, 105-летие первой на Урале детской клиники (Детская клиническая больница № 9 имени П. И. Пичугина), 90-летие со дня открытия театра рабочей молодежи – ТРАМ (Пермский академический «Театр-Театр»).

Праздник продолжится карнавальным шествием «Пермское яркое», которое начнет движение в 12.00 от ЦУМа. Карнавальные «коробки» вместе с артистами будут двигаться по улице Ленина в сторону «Театра-Театра», сделав по маршруту несколько остановок, во время которых в каждой из них развернется театрализованное действие для зрителей. Сейчас подготовка карнавального шествия «Пермское яркое» переходит в активную фазу: артисты разучивают танцевальные комбинации, костюмеры и художники-оформители готовят образы будущих персонажей, изготавливаются масштабные декорации.

В 14.00 на главной сцене будет дан старт праздничному концерту с участием артистов из Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы, который продлится до позднего вечера. Жители и гости города смогут прогуляться по городской эспланаде, где разместятся интерактивные развлекательные площадки, там же будет дан старт сразу двум фестивалям: Всероссийскому чемпионату по уличным танцам «Все стили в силе» и Международному фестивалю кузнечного искусства «Горнило Сварога» (в 14.00). В финале праздника жителей и гостей города Перми поздравит российский певец Сергей Лазарев, который в 2016 году представлял нашу страну на Международном музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял на нем третье место.

11 и 12 июня также будет проходить велогонка «Пермский период». А в кинотеатре «Премьер» в День города покажут фильмы, снятые в Перми и Пермском крае; фильмы, снятые по сценариям пермских авторов или пермскими режиссерами; фильмы, в которых снялись пермские актеры. Вход свободный!