Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← На хлеб с маслом хватает

Встречаем День города Перми

День города

294-летие Перми обещает стать запоминающимся событием: 12 июня по центру города пройдет карнавальное шествие «Пермское яркое», на городской эспланаде состоятся большие праздничные гулянья, а Аллею Доблести и Славы украсят семь новых плит.

Как сообщили в городском департаменте культуры и молодежной политики, 12 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, пройдут во всех районах Перми. А центральной площадкой для празднования традиционно станет территория городской эспланады.

Откроет череду праздничных мероприятий встреча Дня рождения Перми 11 июня в 23.00 в Сквере имени Татищева, у памятника основателю Перми.

12 июня в 11.00 на Аллее Доблести и Славы (у монумента «Героям фронта и тыла») состоится церемония закладки семи новых плит, посвященных знаковым для Перми событиям и личностям. Аллею Славы пополнят плиты, посвященные выдающемуся ученому, исследователю флоры Западного Урала Павлу Васильевичу Сюзеву и русскому писателю, общественному деятелю Олегу Константиновичу Селянкину. На Аллее Труда появятся плиты в память о трудовом подвиге многих поколений энергетиков Прикамья – они посвящены 75-летию образования «Пермэнерго», а также 50-летию с момента образования АО «Пермский завод «Машиностроитель». На Исторической Аллее увековечат 95-летие Пермской государственной художественной галереи, 105-летие первой на Урале детской клиники (Детская клиническая больница № 9 имени П. И. Пичугина), 90-летие со дня открытия театра рабочей молодежи – ТРАМ (Пермский академический «Театр-Театр»).

Праздник продолжится карнавальным шествием «Пермское яркое», которое начнет движение в 12.00 от ЦУМа. Карнавальные «коробки» вместе с артистами будут двигаться по улице Ленина в сторону «Театра-Театра», сделав по маршруту несколько остановок, во время которых в каждой из них развернется театрализованное действие для зрителей. Сейчас подготовка карнавального шествия «Пермское яркое» переходит в активную фазу: артисты разучивают танцевальные комбинации, костюмеры и художники-оформители готовят образы будущих персонажей, изготавливаются масштабные декорации.

В 14.00 на главной сцене будет дан старт праздничному концерту с участием артистов из Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы, который продлится до позднего вечера. Жители и гости города смогут прогуляться по городской эспланаде, где разместятся интерактивные развлекательные площадки, там же будет дан старт сразу двум фестивалям: Всероссийскому чемпионату по уличным танцам «Все стили в силе» и Международному фестивалю кузнечного искусства «Горнило Сварога» (в 14.00). В финале праздника жителей и гостей города Перми поздравит российский певец Сергей Лазарев, который в 2016 году представлял нашу страну на Международном музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял на нем третье место.

11 и 12 июня также будет проходить велогонка «Пермский период». А в кинотеатре «Премьер» в День города покажут фильмы, снятые в Перми и Пермском крае; фильмы, снятые по сценариям пермских авторов или пермскими режиссерами; фильмы, в которых снялись пермские актеры. Вход свободный!

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.06.2017 в 09:11 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

На хлеб с маслом хватает

Начался период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края

За лесными пожарами следят видеокамеры

Зрелищные старты: пермяки приручили Драконов

Бюря мглою... В Прикамье ожидаются грозы

В Пермском зоопарке пополнение

Вылеты отменяются

Выборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентября

В ПГНИУ появилась новая специальность

Экологический рейтинг: «Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На хлеб с маслом хватает

Обратите внимание

в Перми

Встречаем День города Перми

294-летие Перми обещает стать запоминающимся событием: по центру города пройдет карнавальное шествие, на эспланаде состоятся праздничные гулянья, а Аллею Доблести и Славы украсят семь новых плит.
читать12.06.2017 в 09:11
Метки: в Перми, Общество

Пермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балет

В Пермском хореографическом училище прошёл отчётный концерт выпускников. На протяжении семи десятков лет это учебное заведение готовит артистов балета для всей страны и даже мира.
смотреть видео читать10.06.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Щит России»: пора новых дерзаний

С 9 по 11 июня Пермь принимает участников 20 фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
читать10.06.2017 в 09:29
Метки: в Перми, Общество

Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен

Спектакль Юнона и Авось студенты-первокурсники играли в качестве итогового экзамена по актерскому мастерству и вокалу. В театре У Моста принято начинать с самого сложного.
смотреть видео читать09.06.2017 в 18:11
Метки: в Перми, Культура, Общество

Дом Мешкова уменьшили в 25 раз

Точная уменьшенная копия пермского исторического особняка стала частью Парка миниатюр в Калининграде. Парк создавался в преддверии Чемпионата мира по футболу.
смотреть видео читать09.06.2017 в 17:50
Метки: в Перми, Общество

в России

Елена Воробей получала гонорар булочками

Самой смешной женщине отечественной эстрады исполнилось 50 лет.
читать11.06.2017 в 18:07
Метки: в России, СМИ, Общество

Картина маслом

Случается, что живописное полотно меняет жизнь человека! Подтверждение тому – истории некоторых звезд.
читать11.06.2017 в 13:27
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»

В новом сезоне популярного сериала «Молодежка», который сейчас активно снимается, зрителей опять ждут яркие и эмоциональные сражения любимых героев на льду, но уже в рядах Высшей хоккейной лиги.
читать11.06.2017 в 09:34
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

«ПАРМУ» покинул Владимир Полуянов

Владимир Полуянов продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском «Уралмаше».
смотреть видео читать07.06.2017 в 14:12
Метки: в Перми, в России, Спорт

Великий, могучий, живучий

6 июня отметили Международный день русского языка. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных.
читать07.06.2017 в 12:02
Метки: в России, В мире, Общество
Лента новостей RSS каналы

Встречаем День города ПермиВстречаем День города Перми

Елена Воробей получала гонорар булочкамиЕлена Воробей получала гонорар булочками

Картина масломКартина маслом

Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»

Пермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балетПермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балет

Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»

«Балет на закате»: пермяки увидят спектакль «Ромео и Джульетта»«Балет на закате»: пермяки увидят спектакль «Ромео и Джульетта»

«Щит России»: пора новых дерзаний«Щит России»: пора новых дерзаний

Первый курс Сергея Федотова сдал экзаменПервый курс Сергея Федотова сдал экзамен

Дом Мешкова уменьшили в 25 разДом Мешкова уменьшили в 25 раз

Чайковский подарил детям праздникЧайковский подарил детям праздник

Пермь украсят скульптуры из песка и сенаПермь украсят скульптуры из песка и сена

Пермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мираПермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мира

Жительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома кладЖительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома клад

На хлеб с маслом хватаетНа хлеб с маслом хватает

Начался период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского краяНачался период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края

За лесными пожарами следят видеокамерыЗа лесными пожарами следят видеокамеры

От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»

Зрелищные старты: пермяки приручили ДраконовЗрелищные старты: пермяки приручили Драконов

В яблочко!В яблочко!

Главное - относиться к погоде с юморомГлавное - относиться к погоде с юмором

Открытие пляжного сезона намечено на 15 июняОткрытие пляжного сезона намечено на 15 июня

Жители Закамска намерены оспорить тарифы через судЖители Закамска намерены оспорить тарифы через суд

Фонд капремонта предлагают реформироватьФонд капремонта предлагают реформировать

«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru