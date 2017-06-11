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Фестиваль теле и радиожурналистов «Щит России» провели в Перми в двадцатый раз

Теледневники Фестиваля "Щит России" 2017

Часть 1 Часть 2 Часть 3

В двадцатый раз в Перми на базе Государственной телевизионной и радиовещательной компании "Пермь" с 9 по 11 июня 2017 года прошел фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России".

В работе фестиваля приняли участие авторы, режиссеры, операторы из телерадиокомпаний России - от Калининграда до Дальнего Востока и от Мурманска до республик Северного Кавказа, стран СНГ. Фестиваль организован в соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы", утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 и в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017годы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края №382-п от 06.05.2013г..

Основная идея Фестиваля - активизация работы средств массовой информации по созданию телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события военной истории Отечества, сохранению исторической памяти, формирование патриотической позиции и социальной активности у журналистов; содействие патриотическому воспитанию молодого поколения россиян, воспитание у них чувства гордости за свою Родину, показ живой связи поколений.

Учредителями фестиваля выступили, Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК), Автономная некоммерческая организация "Продюсерский центр "Т7". Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края.

Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Сабитов Рифат Абдулвагапович.

Генеральные партнеры фестиваля:

- ПАО "Уралкалий";

- АО "ОДК "Авиадвигатель".

Члены жюри под председательством Александра Сладкова оценили 120 радио и 280 телевизионных программ по семи номинациям, поступивших на творческий конкурс Фестиваля.

Помимо традиционных участников Фестиваля "Щит России" - государственных телерадиокомпаний, входящих в холдинг ВГТРК, - в этом году свои лучшие передачи военно-патриотической тематики направили более 30 телерадиокомпаний различных форм собственности, киностудий, продюсерских центров, пресс-служб силовых ведомств - как из всех регионов России, так и из Республики Беларусь и Республики Армения.

Для участников фестиваля были организованы семинар и мастер-класс, экскурсионная программа, поездка в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина, воспитанники которого уже несколько лет являются участниками конкурса телевизионных работ в рамках фестиваля "Щит России". Горячее обсуждение самых разных аспектов "Современного патриотизма" состоялось в ходе одноименного телевизионного ток-шоу.

11 июня 2017 г. в актовом зале гостиницы "Урал" прошла торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей творческого конкурса фестиваля "Щит России". В ней приняли участие представители всех уровней государственной власти региона, руководители силовых ведомств и крупнейших промышленных предприятий Пермского края, ветеранских и молодежных организаций.

Обладателями Гран-при "За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему 70-летия Победы в Великой Отечественной войне" стали: в разделе "Телепрограммы" - Управление Россгвардии по Калининградской области совместно с филиалом ФГУП ВГТРК ГТРК "Калининград", за телепрограмму "Классная работа"; в разделе "Радиопрограммы" - филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Вайнах", г. Грозный, за радиопрограмму "Грозный – город воинской славы России".

Специальный приз ВГТРК "За высокий профессиональный уровень представленных работ" вручен филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК "Калининград".

Победителями в номинациях стали:

- в разделе "Телевизионные программы" - ОО "Военно-исторический клуб "Пехотинец" (г. Волгоград), Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Регион-Тюмень" (г. Тюмень), ООО "ИРК ВЕТТА" (г. Пермь), студия "Креатон" (г. Мурманск), Телеканал "Т24" (г. Москва), ГУП "ТРК "Удмуртия" (г. Ижевск). Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Псков" (г. Псков);

- в разделе "Радиопрограммы" - Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Дон - ТР" (г. Ростов – на - Дону"), Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" (г. Нижний Новгород), Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Башкортостан" (г.Уфа), Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Регион-Тюмень" (г. Тюмень), Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Чита" (г.Чита), ФГУП ВГТРК ГТРК "Волга" (г. Ульяновск), Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Горный Алтай" (г. Горно-Алтайск).

Протокол жюри фестиваля


Организационный комитет Фестиваля «Щит России»


Опубликовано: 11.06.2017 в 22:26 в рубрике - Новости T7-inform

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