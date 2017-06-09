На хлеб с маслом хватает
Пермский классический университет вошел в топ-10 лучших вузов страны по уровню зарплаты выпускников-экономистов. В среднем зарплата экономиста после обучения в ПГНИУ составляет 65 тысяч рублей в месяц. Рейтинг публикует портал Superjob. За год пермский классический поднялся с 11 на 9 место, обогнал 4 федеральных и 5 национальных исследовательских университетов. Всего в списке представлено 46 российских вузов.
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