На хлеб с маслом хватает

Пермский классический университет вошел в топ-10 лучших вузов страны по уровню зарплаты выпускников-экономистов. В среднем зарплата экономиста после обучения в ПГНИУ составляет 65 тысяч рублей в месяц. Рейтинг публикует портал Superjob. За год пермский классический поднялся с 11 на 9 место, обогнал 4 федеральных и 5 национальных исследовательских университетов. Всего в списке представлено 46 российских вузов.