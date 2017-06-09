Начался период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края

9 июня 2017 года опубликовано решение о назначении выборов губернатора Пермского края. Согласно законодательству начался период выдвижения кандидатов, который продлится до 29 июня. Кандидаты на пост губернатора Пермского края могут быть выдвинуты только политическими партиями и для регистрации обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.

Избирательная комиссия Пермского края провела заседание, на котором был принят ряд документов по выборам губернатора Пермского края.

Установлено количество необходимых подписей избранных глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, представляемых кандидатом в свою поддержку – 234, из них не менее 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов). В соответствии с федеральным законодательством они должны быть собраны в ¾ всех муниципалитетов. Соответствующее решение об установлении количества подписей будет опубликовано на сайте Избирательной комиссии Пермского края http://www.permkrai.izbirkom.ru

Установлена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при проведении выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года, которая не может превышать 103 641 100,00 рублей, из них собственные средства кандидата - не более 10 364 110,00 руб.

С 21 июля по 26 июля продлится период сдачи документов на регистрацию, с 12 августа начнется период агитации зарегистрированных кандидатов на выборы губернатора Пермского края в СМИ.