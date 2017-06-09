За лесными пожарами следят видеокамеры

За обстановкой в пермских лесах будут следить web-камеры, которые позволяют моментально фиксировать возгорание и повышают эффективность работы спецслужб. Инновационную систему видеонаблюдения за лесными пожарами внедрил «Ростелеком». Камеры следят за обстановкой в 10 районах Прикамья. Стоит только навести указатель на конкретную область изображения, и программа в считанные секунды сообщит координаты места, куда стоит направляться на ликвидацию пожара.

Автоматизированная система видеонаблюдения за лесными пожарами была установлена по заказу краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Видеонаблюдение обеспечивает дополнительную безопасность населения, проживающего рядом с лесными массивами, сохраняет лесной фонд и бюджет.



