Зрелищные старты: пермяки приручили Драконов
10 июня пермяков приглашают поболеть за участников первой в этом сезоне гонки на лодках класса Дракон. Зрелищные старты состоятся в Орджоникидзевском районе. На территории места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС. Участники – спортсмены-любители, сборные предприятий, учреждений, спортивных организаций и общеобразовательных школ. Всего порядка- 30 команд. Соревнования по гребле пройдут на дистанции 200 метров. Торжественное открытие – в 11:00.
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