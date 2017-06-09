Зрелищные старты: пермяки приручили Драконов

10 июня пермяков приглашают поболеть за участников первой в этом сезоне гонки на лодках класса Дракон. Зрелищные старты состоятся в Орджоникидзевском районе. На территории места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС. Участники – спортсмены-любители, сборные предприятий, учреждений, спортивных организаций и общеобразовательных школ. Всего порядка- 30 команд. Соревнования по гребле пройдут на дистанции 200 метров. Торжественное открытие – в 11:00.